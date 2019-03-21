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16:10 21.03.2019

Большинство украинцев считают, что войну начали сепаратисты и РФ, а на власти Украины и олигархов возлагает ответственность каждый шестой – опрос КМИС

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Большинство украинцев считают, что войну начали сепаратисты и РФ, а на власти Украины и олигархов возлагает ответственность каждый шестой – опрос КМИС

Более половины украинцев убеждены, что войну начали сепаратисты и Россия, и столько же считают, что введение военного положения в 10 областях Украины не имело под собой реального основания, свидетельствуют данные проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса.

Согласно результатам опроса, обнародованным на пресс-конференции в Киеве в четверг, 51,8% украинцев уверены, что войну начали сепаратисты и Россия, 16,6% - что власти Украины и олигархи, еще 34,9% - затруднились ответить.

При этом 44,4% опрошенных сказали, что именно пограничники РФ атаковали украинских военных моряков в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, 19% же считают, что спровоцировали атаку россиян в Керченском проливе украинские моряки, а 36,6% - затруднились ответить.

Вместе с тем, 51,9% опрошенных заявили, что последовавшее за захватом россиянами украинских судов объявление правового режима военного положения в 10 областях Украины не имело под собой реального основания, 24,1% респондентов выразили убеждение, что такая мера была разумной предосторожностью, а ещё 24,1% украинцев затруднились ответить.

Кроме того, 38,4% респондентов согласны с тезисом, что в аннексированном Россией Крыму преследуются украиноязычные жители, а 15,5% сказали, что верят в преследование в Украине русскоязычных. При этом 46,1% опрошенных затруднились ответить на эти вопросы.

Опрос "Источники информации, медиаграмотность и российская пропаганда" был проведен Киевским международным институтом социологии с 9 по 20 февраля 2019 года на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2042 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25% или 75%, 2% для показателей, близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Теги: #кмис #опрос #оос #россия #украина
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