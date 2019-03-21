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15:57 21.03.2019

Посольство США пристально следит за развитием событий относительно ПриватБанка

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Посольство США пристально следит за развитием событий относительно ПриватБанка

Посольство США заявляет о пристальном отслеживании развития событий относительно ПриватБанка.

"Мы пристально следим за развитием событий вокруг ПриватБанка. Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией", - говорится в аккаунте посольства США в Украине в Твиттере.

Как сообщалось, с приближением выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта, начались дискуссии о возможности пересмотра решения о национализации ПриватБанка.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #посольство_сша #сша #украина #приватбанк
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