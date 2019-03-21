Минрегион планирует ввести обязательную шумовую дорожную разметку на трассах Украины

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию дорог, которыми, в частности, предлагается на дорогах высшей категории (I-II) предусматривать устройство фрезерованных шумовых полос, сообщила пресс-служба замглавы Минрегиона Льва Парцхаладзе.

В обнародованном пресс-службой в четверг сообщении отмечается, что соответствующая норма содержится в проекте изменений в государственные строительные нормы (ГСН) В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство".

"Шумовая разметка - это действительно недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения и уменьшения количества авто, которые вовлекаются в дорожно-транспортные аварии. Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому при обновлении ГСН по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность обустройства таких полос на крупнейших трассах - дорогах I-II категории. Потому что безопасность людей - это самое главное", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в соцсети Фейсбук по этому поводу.

Шумовые полосы по принципу своего действия напоминают "лежачих полицейских". Они представляют собой искусственные неровности, которые в зависимости от назначения оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на нее водитель автомобиля начинает чувствовать существенное вибрационное и шумовое воздействие, что, в свою очередь, способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

Л.Парцхаладзе отметил, что такие шумовые разметки широко применяются в США, Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.

"Применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах, как минимум в 2 раза. Мы также должны внедрять такие действенные европейские решения и практики повышения безопасности движения на трассах", - добавил замминистра.

По его словам, проект изменений в ГСН разработан госпредприятие "ГосдорНИИ".

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.