Незаконно продававший таможенные базы данных харьковчанин приговорен к штрафу и спецконфискации

Фрунзенский районный суд г.Харькова признал виновным 51-летнего жителя города, который несанкционированно продавал базы данных таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, суд признал мужчину виновным в распространении информации с ограниченным доступом (ч.1 ст.361-2 Уголовного кодекса Украины).

"Суд утвердил соглашение о признании виновности между подсудимым и прокурором и назначил мужчине наказание в виде 8,5 тыс. грн штрафа. Кроме того, к осужденному применена специальная конфискация: в доход государства изъят компьютер, с которого распространялись запрещенные файлы... Сейчас судебное решение вступило в силу", - сказано в сообщении.

В мае прошлого года осужденный разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже базы данных таможни ГФС. Спустя несколько месяцев он прислал файл со специализированной информацией покупателю через Skype. Незаконный бизнес харьковчанина разоблачили специалисты киберполиции.