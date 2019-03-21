Гражданин РФ пытался въехать в Украину на угнанном автомобиле - Госпогранслужба

В пункте пропуска "Чугуновка" (Харьковская обл.) украинские пограничники выявили россиянина, пытавшегося въехать на территорию Украины на объявленном в розыск автомобиле Lada Largus.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, гражданин РФ на угнанном автомобиле был выявлен в четверг утром при проведении погранконтроля.

"Произошло срабатывание базы данных Интерпол, в результате чего установлено, что данный автомобиль находится в розыске как похищенный на территории России", - сказано в сообщении.

Водителя и машину пограничники передали представителям Национальной полиции Украины.