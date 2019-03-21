Украинец пытался ввезти в РФ на поезде 75 кг устриц неизвестного происхождения

Сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и Россельхознадзора не пропустили в Россию 5 коробок охлажденных устриц общим весом 75 кг, а также 19 кг мяса и колбасы, 2,2 кг сыра, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Как выяснилось в ходе разбирательства, владелец коробок, гражданин Украины, вез продукты в поезде Одесса - Москва в Россию для последующей реализации.

"Сотрудники Россельхознадзора установили, что на всю продукцию отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность, а ее перевозка осуществлялась с грубым нарушением температурного режима в пассажирском вагоне, в таре, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что согласно маркировке на сыре и колбасе их производителями являлись предприятия Испании. Устрицы и мясо были без маркировочных этикеток, их происхождение и сроки годности остались неизвестными.

Продукты утилизированы.