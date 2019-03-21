Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

- Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области совместно с прокуратурой, Национальной полицией, Госпогранслужбой и Государственной фискальной службой разоблачили морской канал контрабанды 257 кг кокаина из Эквадора.

"При осуществлении проверочных мероприятий в отношении грузов, которые транспортируются из регионов мира, которые являются традиционными производителями наркотиков, правоохранители блокировали попытку переправки крупной партии кокаина в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

Отмечается, что во время проведения досмотра груза в контейнере с фруктами было обнаружено пакеты с порошком белого цвета.

"Проведенный экспресс-анализ показал, что расфасованный порошок является кокаином. Общий вес обнаруженного наркотика составляет 257 килограммов ориентировочной стоимостью на теневом рынке более 51 млн долларов США", - сказано в сообщении.

По имеющимся данным наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Правоохранителями начато уголовное производство по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия, а также устанавливаются лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.