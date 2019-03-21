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12:04 21.03.2019

Оклады глав Налоговой и Таможенной служб составят 24 тыс. грн

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Оклады глав Налоговой и Таможенной служб составят 24 тыс. грн

Должностные оклады глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб составят 24 тыс. грн, помимо этого, им предусмотрены премии и надбавки, в частности за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы.

Как свидетельствуют обнародованные на "Правительственном портале" соответствующие распоряжения Кабинета министров, кандидаты на указанные должности должны, в частности, свободно владеть иностранным языком, иметь общий стаж работы не менее семи лет.

Кандидаты могут подавать документы до 5 апреля. Конкурс начнется 16 апреля.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 марта 2019 года объявил конкурсы на должности глав будущих Государственной налоговой и Таможенной служб.

Конкурсы должны пройти в три этапа: на первом - проверка на знание законодательства, владение английским или французским языком, далее – решение ситуативных задач и собеседование.

Кабмин принял решение разделить Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы в конце 2018 года. Положения о работе служб утверждены правительством 6 марта 2019 года. Согласно обнародованным положениям, налоговая милиция остается в составе Госналоговой службы.

Теги: #таможня #конкурс #налоговая_служба #оклад
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