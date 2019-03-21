Суд над украинцем Грибом продолжается в Ростове-на-Дону, несмотря на плохое самочувствие подсудимого

Медики "скорой помощи", которые прибыли в Северо-Кавказский окружной военный суд по просьбе обвиняемого в подстрекательстве к теракту украинца Павла Гриба, выявили у того проблемы с желудком, что не стало причиной для перерыва в процессе, передал из зала заседания корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Состояние средней тяжести, обострение гастрита, температура 37,2, он нуждается в лечении у гастроэнтеролога, хирургическое вмешательство не требуется", - сказал врач после осмотра П.Гриба.

Суд, совещаясь на месте, определил продолжить судебное заседание.

Ранее П.Гриб потребовал пригласить в зал медиков скорой помощи, заявив суду о плохом самочувствии и невозможности участия в процессе.

В ходе выступления в суде гособвинитель запросил 6 лет колонии для П. Гриба "Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления. Предлагаю признать П.Гриба виновным в совершенном преступлении. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима", - сказал обвинитель.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд назначил дебаты в деле украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба на 21 и 22 марта

Как сообщил в Фейсбуке отец Павла Игорь Гриб, "Суд определил на 21 и 22 марта 2019 года проведения дебатов. Скоро приговор". По его словам, 15 марта в очередной раз Павлу в суд вызвали "скорую помощь", дали укол и продолжили заседание. "Павла тошнит, кружится голова, но "суд" продолжает свое дело", - добавил И.Гриб.

Как сообщалось, П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре (РФ).

В России П.Гриба обвинили в содействии в террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018 года. П.Гриб отрицает обвинения.

В ноябре 2018 Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест П.Гриба до 24 апреля 2019 года.

Ввиду ухудшения состояния здоровья П.Гриб нуждается в срочной медицинской помощи, в том числе в операции.