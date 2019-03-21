"Укрзализныця" планирует в июле начать реконструкцию Вокзальной площади в Киеве

"Укрзализныця" планирует в июле начать реконструкцию столичной Вокзальной площади, напитал глава компании Евгений Кравцов в "Фейсбук" в среду.

"Проект КГГА о реконструкции сейчас находится на стадии экспертизы. Затягивать с реализацией не будем. Планируем начать работы в июле этого года", - написал он.

По словам Е.Кравцова, на первом этапе планируется расширить пешеходное пространство Вокзальной площади, зоны тротуаров, оптимизировать логистику с общественным транспортом.

Кроме того, в проекте - объединение Пригородного и Центрального железнодорожных вокзалов в единый комплекс, интеграция его в систему городского общественного транспорта, в частности, скоростного трамвая.

Как сообщалось, Киевский центральный ж/д вокзал и прилегающие к нему территории планировалось благоустроить совместными усилиями КГГА, Мининфраструктуры, полиции и "Укрзализныци" до мая-2019.