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11:31 21.03.2019

Деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории пресечена в Киеве на Осокорках

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Деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории пресечена в Киеве на Осокорках

Сотрудники Главного управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ пресекли в Киеве деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропных веществ, организаторы которой наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории страны и за рубежом.

"Во время проведения санкционированных обысков в частном доме на столичных "Осокорках" правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 килограммов психотропного вещества альфа PVP, 5 килограммов мефедрона, более 5 килограммов амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 миллионов гривен", - сообщает в четверг пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что указанный дом кроме лаборатории использовался как составляющая нелегального интернет-магазина по продаже психотропных веществ, через который и осуществлялась реализация наркотиков. Веб-ресурс находился в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

"Сейчас задержаны трое участников наркогруппировки. Начато уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное следствие", - говорится в информации.

Теги: #киев #лаборатория #полиция #накротики #украина #сбу
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