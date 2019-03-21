Наибольшее число вакансий в Украине в 2018г предлагалось в сфере продаж, IТ, телеком, маркетинга

Наибольшее количество вакансий в 2018 году предлагалось в сферах "продажи", "IТ", телеком" и "маркетинг", свидетельствует исследование, проведенное международным кадровым порталом "HeadHunter Украина".

Согласно его пресс-релизу со ссылкой на итоги опроса, в прошлом году на рынке труда Украины наблюдались и подъем, и спад.

Более половины респондентов, характеризуя ситуацию в отрасли, где работает их компания, назвали ее стабильной или отмечали некоторый рост и положительную динамику.

Как сообщает "HeadHunter Украина", региональная структура вакансий и резюме в прошлом году осталась без изменений. В топ-5 областей вошли Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. В разрезе городов наибольшее количество как вакансий, так и резюме было представлено в столице.

Согласно исследованию, конкуренция на рынке труда в стране в 2018 году находилась преимущественно на уровне 3-4 чел. на одно вакантное место (hh-индекс - соотношение количества резюме к количеству вакансий). Рост нагрузки на одно вакантное место - до 5 чел. – зафиксирован в октябре-декабре.

Кроме того, анализ рынка труда по отраслям засвидетельствовал: самая высокая конкуренция в последние годы остается в категории "высший менеджмент" - почти 15 чел. на одно вакантное место. В топ-5 также вошли "добыча сырья, "начало карьеры, студенты", "юристы", "искусство, медиа, развлечения". Эти сферы были высоконкурентными и в 2017-м, однако в 2018-м нагрузка на одно вакантное место возросла.

Минимальная конкуренция в прошлом году наблюдалась в таких сферах, как "автомобильный бизнес", "консультирование", "страхование", "инсталляция и сервис", "рабочий персонал".

Согласно исследованию, в 2018 году в стране произошло повышение заработных плат. В половине опрошенных компаний, как утверждают их работодатели, зарплаты были повышены всем сотрудникам, еще в около трети - только выполнившим или перевыполнившим план/KPI (ключевой показатель эффективности).

По сравнению с 2017 годом возросло количество работодателей, которые увеличили заработную плату независимо от производительности труда. В то же время привязывать зарплату к эффективности работы сотрудника стали реже.

В большинстве компаний система выплаты бонусов и премий в прошлом году не пересматривалась. Подходы к материальной и нематериальной мотивации почти в половине опрошенных украинских компаний не изменились. В то же время почти каждый четвертый работодатель-респондент заявил, что в его компании возросла бонусная часть зарплаты.