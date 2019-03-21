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10:56 21.03.2019

Гонконгский миллиардер досрочно вышел на свободу после 3 лет в тюрьме по делу о коррупции

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Гонконгский миллиардер досрочно вышел на свободу после 3 лет в тюрьме по делу о коррупции

 

Один из самых богатых людей Азии Томас Го (Thomas Kwok), бывший директор и сопредседатель гонконгского девелопера Sun Hung Kai Properties Ltd., в четверг был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание в рамках масштабного дела о коррупции, сообщает South China Morning Post.

В 2014 году суд вынес приговор, предусматривавший пять лет тюремного заключения, но после более чем трех лет было принято решение об условно-досрочном освобождении Т.Го в связи с тем, что он встал на путь исправления.

Первым делом при выходе из тюрьмы 67-летний миллиардер, которого встречали младший брат и дети, попросил заказать для него традиционных димсамов - разновидности пельменей, пишет Financial Times. Он пока не планирует возвращаться к работе, а для начала собирается отдохнуть и ознакомиться с изменениями, которые произошли в Гонконге и мире за время его заключения.

"Я бы хотел посетить другие страны, чтобы узнать об их преимуществах, а также о новейших технологиях, которые нас затрагивают, и о том, как включить эти технологии в бизнес", - сказал он.

Т.Го осудили по делу влиятельного гонконгского чиновника Рафаэля Хоя, который планировал занять второй по важности пост в правительстве этого специального административного района Китая и собирал взятки с бизнесменов.

Sun Hung Kai - одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости Гонконга, ее капитализация превышает $48 млрд. Компания принадлежит одной из влиятельнейших гонконгских семей - Го (Квок в другой транскрипции). Sun Hung Kai всегда гордилась высоким уровнем корпоративного управления и безупречной этикой своих топ-менеджеров. Антикоррупционное расследование, начавшееся в 2012 году, стало серьезным ударом по ее репутации.

Три брата Го - Уолтер, Томас и Реймонд - унаследовали Sun Hung Kai после смерти отца в 1990 года. Томас и Реймонд в 2008 году вытеснили из компании своего старшего брата Уолтера.

Реймонд Го также находился под следствием вместе с братом, но на суде с него были сняты все обвинения. Последние годы именно он руководил Sun Hung Kai.

Forbes оценивает состояние Томаса и Реймонда Го в $16,5 млрд. Bloomberg приводит для каждого из братьев оценку в $12,4 млрд, размещая их на 5-м и 6-м местах рэнкинга гонконгских миллиардеров.

Теги: #гонконг #тюрьма #миллиардер #коррупция #китай
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