ВСП внесет президенту представления о назначении судей 69 кассационных судов Верховного суда

Высший совет правосудия (ВСП) решил внесении президенту Украины представления о назначении 69 судей в Верховный суд по рекомендациям, которые поступили от Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Как сообщает пресс-служба ВСП, Высший совет правосудия 19-20 марта постановил внести президенту представления о назначении на должности судей в Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда 21 претендента, на должности судей в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда – 14, на должности судей в Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда – 12, на должности судей в Кассационный административный суд в составе Верховного суда – 22 кандидата.

"По результатам рассмотрения материалов членами Высшего совета правосудия не обнаружено нарушений порядка предоставления Высшей квалификационной комиссией судей Украины рекомендаций относительно назначения судей и не установлено обоснованного сомнения относительно соответствия кандидатов критерия добропорядочности или профессиональной этики или по другим обстоятельствам, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с таким назначением", - сказано в сообщении.

В то же время Высший совет правосудия отложил рассмотрение материалов по 8 кандидатам и отказал во внесении представления о назначении одного претендента.

Ранее решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 2 августа 2018 года объявлен конкурс на занятие 78 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда, в частности: в Кассационном административном суде - 26 должностей; в Кассационном суде - 16 должностей; в Кассационном уголовном суде - 13 должностей; в Кассационном гражданском суде - 23 должности.

Решением ВККС от 6 марта 2019 года утверждены рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов Верховного суда в рамках конкурса.