События

10:17 21.03.2019

Пьяного мужчину, бродившему по Ивано-Франковску с "Сайгой" в руках, задержали патрульные полицейские

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Пьяного мужчину, бродившему по Ивано-Франковску с "Сайгой" в руках, задержали патрульные полицейские

В Ивано-Франковске около 23.00 среды на улице Галицкой прохожие стали очевидцами, как некий неизвестный мужчина угрожал осуществить выстрелы из оружия, похожего на автомат, о чем заявитель сообщил в полицию.

"Экипажи патрульной полиции начали обследовать дворы. Напротив патрульных вышел мужчина с предметом, похожим на автомат. Его предупредили о возможности применения огнестрельного оружия, после чего неизвестный положил оружие на землю. 38-летний житель села Криховцы имел явные признаки алкогольного опьянения. Рядом на земле лежала Сайга-410К - самозарядное ружье, разработанная на базе автомата Калашникова", - сообщает Патрульная полиция Ивано-Франковской области в четверг утром.

В информации отмечается, что разрешения на оружие у мужчины не было. "Сначала он признался, что намеревался с кем-то поквитаться с помощью ружья, и затем изменил объяснения. Мол, "Сайга" не его и он вообще не понимает, что происходит", - рассказали в патрульной полиции.

Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Теги: #полиция #задержание #вооруженные_люди
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