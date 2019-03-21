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10:13 21.03.2019

Столтенберг заявил о неприемлемости угроз России нацелить ракеты на страны НАТО

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Столтенберг заявил о неприемлемости угроз России нацелить ракеты на страны НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал неприемлемыми заявления Москвы о возможности нацеливания российских ракет на страны-члены НАТО в случае размещения на их территории американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Заявления России с угрозами нацелить ракеты на страны-члены НАТО неприемлемы и контрпродуктивны", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".

"Ракетные системы 9М729 (SSC-8 в натовской классификации), разработанные и развернутые Россией, нарушают ДРСМД и создают значительные риски для нашей безопасности", - отметил генсек НАТО.

"Эти ракеты размещаются на подвижных комплексах и их трудно отследить. Они способны достичь европейских городов с коротким временем предупреждения, неся обычные или ядерные боеголовки, и они снижают порог применения ядерного оружия", - сказал Й.Столтенберг.

По его словам, "США и другие союзники по НАТО поднимали в контактах с Россией вопрос об этой ракетной системе на протяжении несколько лет".

"К сожалению, Россия не проявляет никакого желания вернуться к соблюдению ДРСМД. Именно поэтому США при полной поддержке со стороны всех союзников по НАТО объявили о намерении выйти из этого договора", - отметил генсек НАТО.

"Процесс выхода займет несколько месяцев и, таким образом, у России еще шанс вернуться к соблюдению договора. Мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью", - подчеркнул он.

Теги: #ес #ядерное_оружие #россия #украина #нато #столтенберг #ракеты
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