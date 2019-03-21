События

09:45 21.03.2019

Гумконвой МККК со 140т груза проследовал на неподконтрольную часть Донбасса

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Гумконвой МККК со 140т груза проследовал на неподконтрольную часть Донбасса

- Колонна из 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста проследовала на неподконтрольную правительству Украины часть Донецкой области, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

По данным украинских пограничников, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование общим весом 140 тонн.

Теги: #госпогранслужба #мккк #гумконвой #оос #донбасс
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