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09:30 21.03.2019

После обновления ПО для Boeing-737 Max пилотам потребуется переподготовка

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После обновления ПО для Boeing-737 Max пилотам потребуется переподготовка

Компания Boeing продолжает разработку, тестирование и обновление программного обеспечения (ПО) для самолетов семейства 737 Max и решения проблем, связанных с системой Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"), сообщила Ассоциация пилотов авиакомпании Southwest Airlines.

По ее оценкам, внедрение нового ПО потребует переподготовки всех пилотов, летающих на Boeing-737 Max, в настоящее время авиакомпания прилагает усилия, чтобы получить для этого дополнительные материалы и документы.

Boeing занялся совершенствованием системы MCAS уже после аварии самолета индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года. Решение проблемы приобрело особую актуальность и срочность после крушения на прошлой неделе лайнера в Эфиопии.

Представитель Boeing сообщил, что переподготовка пилотов будет организована производителем, однако не раскрыл детали того, как и когда это планируется осуществить.

Как сообщалось, Минтранс США проводит расследование в отношении того, на каком основании американское Управление гражданской авиации санкционировало эксплуатацию самолетов Boeing-737 семейства Мах.

Расследование касается, главным образом, системы MCAS.

По данным властей, именно эта система могла стать причиной катастроф в Индонезии и Эфиопии. Ее внедрение стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing.

737 Max получил новые двигатели, оказавшиеся чуть большего диаметра и большей мощности, чем на предшественнике 737-800 NG. Их пришлось вынести вперед и немного поднять, что изменило поведение самолета в воздухе, и у него появилась тенденция к "кабрированию" - он стал как бы немного "задирать нос".

Такое поведение самолета в воздухе надо было как-то исправлять, потому что неконтролируемое кабрирование может привести к потере скорости, а это чревато сваливанием, и пилотам требовалось слегка опускать нос лайнера.

Теги: #boeing_737_max #пилоты #boeing
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