Духовный лидер Ирана призвал развивать экономику в условиях санкций

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи привал в условиях возобновления американских санкций сконцентрировать внимание на развитии производства.

"Особенно в последние месяцы ухудшились условия жизни населения", - заявил он в телеобращении по случаю иранского Нового года (21 марта 2019 года - 20 марта 2020 года).

Аятолла подчеркнул: "Экономика является наиболее серьезной и первостепенной проблемой, требующей решения".

По его словам, наиболее срочными задачами являются стабилизация обменного курса национальной валюты, повышение покупательной способности и рост производства.

Президент Ирана Хасан Рухани также выступил по местному телевидению и заявил: "Эти проблемы начались с действий клятвопреступников и тех, кто недавно пришел к власти в Вашингтоне, но их решение в наших руках".

Он обратился к представителям различных фракций внутри страны и подчеркнул: "Чем прочнее наше единство, тем отчетливее враг понимает, что с этими санкциями наша нация становится более сплоченной, тем скорее он придет в отчаяние и будет сожалеть".