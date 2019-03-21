По факту ненадлежащего содержания 2 малолетних детей начато досудебное расследование - прокуратура

По факту ненадлежащего содержания 2 малолетних детей прокуратурой Черкасской области начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Органами прокуратуры области изучаются обстоятельства ненадлежащего содержания 2-х детей, проживающих в недопустимых условиях. Установлено, что родителями малолетних не приняли меры, направленные на обеспечение полноценной жизни, всестороннего воспитания и развития детей и защиты их прав, создание необходимых бытовых условий" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Черкасской области в среду вечером.

По факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей по уходу за детьми прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК Украины.

"В настоящее время органами государственной профилактики двух детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из неблагополучной семьи изъяли. Мальчика четырехлетнего возраста поместил в КП "Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей", относительно годовалого ребенка - решается вопрос о помещении в лечебное учреждение" – отметили в прокуратуре.