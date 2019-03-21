Новая Зеландия запретит продажу штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия - премьер-министр

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в четверг, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия после стрельбы в Крайстчерче, когда было убито 50 человек.

"Сегодня я объявляю, что Новая Зеландия запретит все полуавтоматическое оружие военного образца. Мы также запретим все штурмовые винтовки", - сказал Дж.Ардерн на пресс-конференции.

Она отметила, что изменения исключают два общих класса огнестрельного оружия, которые обычно используются для охоты и борьбы с вредителями.

"Короче говоря, каждое полуавтоматическое оружие, используемое в теракте в пятницу, будет запрещено в этой стране", - подчеркнула премьер-министр.

Всем владельцам такого оружия, не обладающим особой лицензией, предлагается добровольно сдать его.

Детали выкупа сейчас разрабатываются полицией, казначейством и другими ведомствами Новой Зеландии.

Отмечается, что "компенсация будет справедливой и разумной с учетом типа огнестрельного оружия, средних цен и возраста".

"По предварительным оценкам, выкуп может стоить от $100 до 200 млн. Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы обеспечить безопасность нашего местного населения", - заключила Дж. Ардерн.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.