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04:32 21.03.2019

В Киеве суд назначил наказание матери подростка, который устроил травлю одноклассника – полиция

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В Киеве суд назначил наказание матери подростка, который устроил травлю одноклассника – полиция

 Матери подростка, который устроил травлю  и избивал одноклассника в школе, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 850 гривен, сообщает, Отдел коммуникации полиции Киева.

 "На мать школьника, ударившего и оскорблявшего сверстника, составлен админпротокол по факту буллинга. Женщина заплатит штраф - 850 гривен" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киеве.

К сотрудникам Шевченковского управления полиции с заявлением обратились родители школьника. Правоохранителям они рассказали, что одноклассник бьет их сына, при этом нецензурно выражается в его адрес в присутствии других. Правоохранители пообщавшись с учениками и администрацией школы составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа. За то, что ее сын оскорблял и бил одноклассника, женщина заплатит штраф - 850 гривен" – подытожили в полиции..

Теги: #киев #наказание #украина #суд #подросток
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