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03:20 21.03.2019

Лейборист Уэс Стритинг назвал Мэй худшим премьер-министром в истории Великобритании

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Лейборист Уэс Стритинг назвал Мэй худшим премьер-министром в истории Великобритании

 Член парламента Великобритании от лейбористской партии Уэс Стритинг назвал Терезу Мэй худшим премьер-министром в истории страны после ее обращении к согражданам по Brexit.

"Худший премьер-министр в британской политической истории", - написал У.Стритинг в своем Twitter.

Он также отметил, что речь Т.Мэй была "зажигательной" и "безответственной".

"Я долго и тяжело думал прежде, чем сказать это. Но Тереза Мэй знает, что депутаты парламента подвергаются угрозам смерти, некоторые из них очень правдоподобны. (...) Если кто-то из нас пострадает, ей придется взять на себя свою долю ответственности", - добавил он.

Эти высказывания стали ответом на выступление премьер-министра Т.Мэй, в котором она обвинила депутатов парламента в неспособности договориться о поддержке ее предложения по Brexit.

"Парламентарии не могут договориться о путях реализации Brexit. В результате мы не покинем ЕС 29 марта. Эта задержка меня очень огорчает", - сообщила она.

Премьер-министр добавила, обращаясь к гражданам страны: "Вы устали от междоусобиц, вы устали от политических игр и тайных процедурных споров, устали от депутатов, говорящих только о Brexit , в то время как у вас есть реальные проблемы (...) Вы хотите, чтобы этот этап процесса Brexit был завершен. Я согласна. Я на вашей стороне".

Теги: #реакция #великобритания #brexit #мей
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