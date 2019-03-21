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02:00 21.03.2019

Кличко ознакомился с ходом реконструкции Шулявского путепровода - КГГА

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Кличко ознакомился с ходом реконструкции Шулявского путепровода - КГГА

Мер Киева Виталий Кличко ознакомился с ходом реконструкции Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На днях мы начали активную фазу реконструкции Шулявского путепровода. Но, по сути, это будет совершенно новый путепровод. Наша задача - в конце этого года открыть мост и движение транспорта через него", -  цитирует слова В. Кличко пресс-служба КГГА в среду вечером.

По словам мера Киева Шулявский путепровод демонтируют полностью. Основные работы по демонтажу будут продолжаться до июня. Работы по строительству нового путепровода начнут в апреле, когда в Киев прибудут первые металлоконструкции для нового моста. Осуществят и полную реконструкцию подземного пешеходного перехода. По проекту строительства придется снести здание цеха № 5 завода "Большевик", который сейчас не работает, что позволит обустроить дополнительный съезд.

"Проспект Победы перекрываться полностью только несколько ночей на несколько часов во время монтажа балок пролетного строения. Полного перекрытия движения на длительный период и днем - не будет", - отметил В. Кличко

Общая стоимость реконструкции - 830 120 000 грн. Продолжительность строительства - 17 месяцев.

Теги: #киев #мер #реконструкция #украина #мост
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