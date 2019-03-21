Суд по убийствам на Майдане отказал в допросе "грузинских снайперов", которые якобы находятся в Беларуси – адвокат

Святошинский районный суд Киева, который рассматривает дело по обвинению пяти экс-сотрудников "Беркута" в убийствах активистов Майдана, 19 марта отказал в допросе в качестве свидетелей так называемых "грузинских снайперов" в режиме видеоконференции с территории Беларуси по ходатайству адвокатов обвиняемых.

"Ранее аналогичное ходатайство в отношении части "свидетелей", которых я лично считаю плохими актерами, было удовлетворено, и защите была предоставлена возможность допросить их с территории Армении, где они, как указано в их заявлениях, находились. Однако оказалось, что эти "снайперы" врали суду, еще даже не начав давать показания", - написала на своей странице в Facebook адвокат потерпевших по данному делу Евгения Закревская.

Она отметила, что предыдущее поручение суда не было исполнено в связи с отсутствием указанных граждан в республике Армения, с территории которой они якобы были готовы давать показания. "При этом, как выяснилось, на момент их обращения в суд (07 декабря 2017 года) один из них на территории указанной страны не был с 2015 года, а другой вообще впервые ее посетил в январе 2018 года", - добавила Е.Закревская.

Адвокат указала, что в суд было подана недостоверная информация о месте пребывания "грузинских снайперов", и не предоставлены доказательства пребывания их на территории Беларуси, что и стало основанием для возвращения поручения Святошинского суда без исполнения.

Как известно, в ноябре 2017 года итальянский "Canale 5", входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Он встретился с тремя гражданами Грузии Кобой Нергадзе, Александром Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников "Беркута".

19 декабря 2017 года Святошинский суд удовлетворил ходатайство защиты экс-"беркутовцев" о допросе К.Нергадзе и А.Ревазишвили в деле по убийствам активистов Майдана. Защита "беркутовцев" тогда сообщала, что указанные лица находятся на территории Армении.