События

00:50 21.03.2019

Суд по убийствам на Майдане отказал в допросе "грузинских снайперов", которые якобы находятся в Беларуси – адвокат

2 мин читать
Суд по убийствам на Майдане отказал в допросе "грузинских снайперов", которые якобы находятся в Беларуси – адвокат

 Святошинский районный суд Киева, который рассматривает дело по обвинению пяти экс-сотрудников "Беркута" в убийствах активистов Майдана, 19 марта отказал в допросе в качестве свидетелей так называемых "грузинских снайперов" в режиме видеоконференции с территории Беларуси по ходатайству адвокатов обвиняемых.

"Ранее аналогичное ходатайство в отношении части "свидетелей", которых я лично считаю плохими актерами, было удовлетворено, и защите была предоставлена возможность допросить их с территории Армении, где они, как указано в их заявлениях, находились. Однако оказалось, что эти "снайперы" врали суду, еще даже не начав давать показания", - написала на своей странице в Facebook адвокат потерпевших по данному делу Евгения Закревская.

Она отметила, что предыдущее поручение суда не было исполнено в связи с отсутствием указанных граждан в республике Армения, с территории которой они якобы были готовы давать показания. "При этом, как выяснилось, на момент их обращения в суд (07 декабря 2017 года) один из них на территории указанной страны не был с 2015 года, а другой вообще впервые ее посетил в январе 2018 года", - добавила Е.Закревская.

Адвокат указала, что в суд было подана недостоверная информация о месте пребывания "грузинских снайперов", и не предоставлены доказательства пребывания их на территории Беларуси, что и стало основанием для возвращения поручения Святошинского суда без исполнения.

Как известно, в ноябре 2017 года итальянский "Canale 5", входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Он встретился с тремя гражданами Грузии Кобой Нергадзе, Александром Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников "Беркута".

19 декабря 2017 года Святошинский суд удовлетворил ходатайство защиты экс-"беркутовцев" о допросе К.Нергадзе и А.Ревазишвили в деле по убийствам активистов Майдана. Защита "беркутовцев" тогда сообщала, что указанные лица находятся на территории Армении.

Теги: #майдан #снайперы #украина #суд #беркутовцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:57 20.03.2019
Европейские партнеры подчеркнули важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС - Порошенко

Европейские партнеры подчеркнули важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС - Порошенко

21:44 20.03.2019
До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД - Аваков

До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД - Аваков

20:21 20.03.2019
Порошенко сообщил, что обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против РФ

Порошенко сообщил, что обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против РФ

19:04 20.03.2019
СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

16:30 20.03.2019
Экс-лидера боснийских сербов Караджича приговорили в Гааге к пожизненному заключению

Экс-лидера боснийских сербов Караджича приговорили в Гааге к пожизненному заключению

15:24 20.03.2019
Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

14:50 20.03.2019
Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

13:58 20.03.2019
Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

11:53 20.03.2019
Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

10:39 20.03.2019
Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэй сожалеет, что Великобритания не сможет выйти из ЕС 29 марта

Глава новозеландского МИД в Турции выяснит ситуацию с высказываниями Эрдогана о трагедии в Крайстчерче, сообщила премьер Новой Зеландии

Аваков не видит массовых рисков от схемы "мертвых душ" на выборах президента Украины

Порошенко расценивает свою встречу с руководством ЕС как поддержку евроинтеграционных устремлений Украины

В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

Сегодня будет договоренность о дате следующего саммита Украина – ЕС, надеется Порошенко

Трамп не видит проблем в обнародовании доклада спецпрокурора Мюллера

Большинство британцев назвали процесс Brexit унижением для страны - опрос

В СБУ ожидают от РФ соблюдения Женевской конвенции по отношению ее сотрудников, захваченных в районе Керченского пролива

Просьба Мэй о переносе Brexit на 30 июня вызывает вопросы, которые предстоит обсудить - Туск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА