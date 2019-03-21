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00:04 21.03.2019

Мэй сожалеет, что Великобритания не сможет выйти из ЕС 29 марта

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Мэй сожалеет, что Великобритания не сможет выйти из ЕС 29 марта

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что считает 30 июня 2019 года крайним сроком для вывода своей страны из ЕС.

"Я не намерена откладывать Brexit дольше, чем на 30 июня", - сказала она в Лондоне.

При этом Т.Мэй напомнила, что первоначальный план по выходу из ЕС 29 марта 2019 года не удалось реализовать. "Эта отсрочка лично у меня вызывает сожаление", - отметила премьер.

Она напомнила, что попросила ЕС перенести Brexit до 30 июня в связи с тем, что британский парламент пока не смог одобрить согласованную Лондоном с Брюсселем сделку по условиям выхода из ЕС. Ожидается, что эту тему лидеры стран ЕС обсудят на саммите позже на этой неделе.

Теги: #brexit #сроки #британия
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