Европейские партнеры подчеркнули важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС - Порошенко

В Брюсселе состоялся неформальный мини-саммит Украина - Европейский Союз, где была подчеркнута важность необратимости курса Украины на сближение с Европейским союзом, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Участие в неформальном мини-саммите Украина - Европейский Союз приняли президент Украины Петр Порошенко, председатель Евросовета Дональда Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского парламента Антонио Таяни.

"Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу и координация совместного противодействия существующим вызовам" – говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в среду вечером.

Лидеры договорились координировать усилия по противодействию внешнему вмешательству в избирательные процессы как в Украине, так и в ЕС, в частности в сфере кибербезопасности и отпора дезинформации.

В контексте пятой годовщины попытки незаконной аннексии Россией Крыма глава украинского государства подтвердил безоговорочную преданность политике деоккупации полуострова и его возвращения под украинский суверенитет политико-дипломатическими средствами.

"Президент Украины поблагодарил ЕС за четкую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и сохранения санкционного режима против России за грубое нарушение международного права" – отмечается в сообщении.

Глава государства также приветствовал решение ЕС о введении нового "азовского пакета" санкций ЕС за нарушение свободы судоходства Россией в Азовском море и Керченском проливе, а также призвал усилить давление на РФ по немедленному освобождению украинских военнопленных.

Участники мини-саммита договорились ускорить запуск программы ЕС по социально-экономической помощи украинскому Приазовью.