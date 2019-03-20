До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск роботы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в Парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150. Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - рассказал А.Аваков в интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону в среду вечером.

Недавно министр внутренних дел отмечал, что вопрос дорожной безопасности должен стать приоритетом не только для МВД, но и для владельцев дорог.