События

20:59 20.03.2019

Аваков не видит массовых рисков от схемы "мертвых душ" на выборах президента Украины

1 мин читать
Аваков не видит массовых рисков от схемы "мертвых душ" на выборах президента Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит рисков в схеме "мертвых душ" на предстоящих президентских выборах.

"Умершие. К сожалению, их много. В реестре избирателей они находятся, в реестре голосующих их быть не должно. Но если вы вдруг вы увидели, что сосед ваш в списке, а он умер, то вы должны сказать об этом членам комиссии, - может быть такое, что в переходный период сам реестр немножко тормозит", - рассказал А.Аваков в интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону в среду вечером.

При этом министр, обращаясь к избирателям, добавил: "а если вы увидели, что под этим именем (уже умершего человека - ИФ) стоит отметка голосования, то скажите, пожалуйста, об этом полицейскому, который стоит на выходе из участка".

В целом, говоря о возможном использовании схемы "мертвых душ", А.Аваков сказал: "В целом я не вижу здесь массовых рисков".

Теги: #риски #мертвые_души #аваков #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:03 20.03.2019
Аваков не видит массовых рисков от схемы "мертвых душ" на выборах президента Украины

Аваков не видит массовых рисков от схемы "мертвых душ" на выборах президента Украины

19:51 20.03.2019
Гриценко обещает ввести проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях

Гриценко обещает ввести проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях

19:17 20.03.2019
ЦИК отказалась регистрировать наблюдателями за выборами российских представителей БДИПЧ ОБСЕ

ЦИК отказалась регистрировать наблюдателями за выборами российских представителей БДИПЧ ОБСЕ

18:25 20.03.2019
Гриценко: Нужно создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки

Гриценко: Нужно создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки

16:41 20.03.2019
В Ровенской области правоохранители задержали участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты – Луценко

В Ровенской области правоохранители задержали участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты – Луценко

16:25 20.03.2019
В Раду могут пройти пять партий, в том числе "Слуга народа" – опрос "Социса"

В Раду могут пройти пять партий, в том числе "Слуга народа" – опрос "Социса"

16:17 20.03.2019
Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

16:15 20.03.2019
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос "Социса"

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос "Социса"

16:08 20.03.2019
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

16:05 20.03.2019
У Зеленского запустили новый челлендж для звезд украинского шоу-бизнеса, призывают стать наблюдателями на выборах

У Зеленского запустили новый челлендж для звезд украинского шоу-бизнеса, призывают стать наблюдателями на выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

ПОСЛЕДНЕЕ

До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД - Аваков

Порошенко расценивает свою встречу с руководством ЕС как поддержку евроинтеграционных устремлений Украины

В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

Сегодня будет договоренность о дате следующего саммита Украина – ЕС, надеется Порошенко

Трамп не видит проблем в обнародовании доклада спецпрокурора Мюллера

Большинство британцев назвали процесс Brexit унижением для страны - опрос

В СБУ ожидают от РФ соблюдения Женевской конвенции по отношению ее сотрудников, захваченных в районе Керченского пролива

Просьба Мэй о переносе Brexit на 30 июня вызывает вопросы, которые предстоит обсудить - Туск

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА