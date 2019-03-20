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20:55 20.03.2019

Порошенко расценивает свою встречу с руководством ЕС как поддержку евроинтеграционных устремлений Украины

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Порошенко расценивает свою встречу с руководством ЕС как поддержку евроинтеграционных устремлений Украины

Президент Украины Петр Порошенко расценивает свою встречу с руководителями Европейского Союза, как свидетельство поддержки евроинтеграционных устремлений Украины.

"Сегодняшняя встреча уникальная по времени, поскольку она проходит за десять дней до выборов и это является абсолютно четким форматом поддержки. И не просто поддержки Порошенко, а поддержки Украины в ее евроинтеграционных устремлениях", - сказал П.Порошенко журналистам в среду в Брюсселе.

По словам президента, Украина нуждается в поддержке, поскольку сейчас определяется ее будущее – или Украина продолжит свой интеграционный путь в ЕС и НАТО, "или не исключен возможный разворот".

Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы этого разворота не произошло.

П.Порошенко также сообщил, что обсудит с руководством ЕС проект макрофинансовой помощи Украине.

По его словам, будут подняты вопросы о создании энергомоста Украина – ЕС и недопущении реализации проекта "Северный поток-2".

Теги: #президент #ес #поддержка
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