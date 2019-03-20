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20:02 20.03.2019

Трамп не видит проблем в обнародовании доклада спецпрокурора Мюллера

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Трамп не видит проблем в обнародовании доклада спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп не возражает против обнародования для общественности доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, сообщает издание The Hill.

"Давайте посмотрим, будет ли он (доклад - ИФ) в рамках закона", - цитирует The Hill слова президента, сказанные журналистам возле Белого дома.

Трамп отметил, что он "не против" публикации доклада.

В то же время президент заявил, что ему неизвестны сроки обнародования этого доклада.

Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому российскому делу. Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ. Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявлял, что наверняка обнародует выводы команды Мюллера, но не обещал, что речь будет идти о полной версии доклада.

Согласно законодательству Мюллер должен передать свой доклад Минюсту США, и генпрокурор самостоятельно решит, следует ли публиковать полную или сокращенную версию документа.

Теги: #сша #трамп #доклад #мюллер
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