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19:55 20.03.2019

Большинство британцев назвали процесс Brexit унижением для страны - опрос

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Большинство британцев назвали процесс Brexit унижением для страны - опрос

Девять из десяти жителей Великобритании (90%) считают, что их страна находится в унизительном положении из-за затяжного процесса выхода из Евросоюза, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду британским телеканалом Sky News.

При этом лишь 7% опрошенных позитивно относятся к процессу Brexit. Остальные 3% респондентов затруднились ответить на вопрос об отношении к Brexit.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос лидеры стран ЕС рассмотрят на саммите на этой неделе.

Теги: #brexit #опрос #британия
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