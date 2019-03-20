Просьба Мэй о переносе Brexit на 30 июня вызывает вопросы, которые предстоит обсудить - Туск

Просьба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года вызывает много вопросов, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Просьба премьер-министра Мэй о переносе (срока Brexit с 29 марта - ИФ) на 30 июня имеет преимущества, но при этом вызывает много вопросов правового и политического характера. Лидеры (ЕС) обсудят это завтра", - сказал Д.Туск в среду на пресс-конференции.

Он отметил, что не предвидит "чрезвычайного заседания Европейского совета".

"Если лидеры одобрят рекомендации Т.Мэй и если на следующей неделе их одобрит Палата общин, мы доработаем и официально оформим решение о продлении (срока Brexit) в письменной процедуре", - сказал Д.Туск.

Вместе с тем он отметил, что в случае необходимости он "немедленно" предложит членам ЕС встретиться на следующей неделе в Брюсселе.

Ранее Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос лидеры стран ЕС рассмотрят на саммите на этой неделе.