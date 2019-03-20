События

19:06 20.03.2019

Просьба Мэй о переносе Brexit на 30 июня вызывает вопросы, которые предстоит обсудить - Туск

1 мин читать
Просьба Мэй о переносе Brexit на 30 июня вызывает вопросы, которые предстоит обсудить - Туск

Просьба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года вызывает много вопросов, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Просьба премьер-министра Мэй о переносе (срока Brexit с 29 марта - ИФ) на 30 июня имеет преимущества, но при этом вызывает много вопросов правового и политического характера. Лидеры (ЕС) обсудят это завтра", - сказал Д.Туск в среду на пресс-конференции.

Он отметил, что не предвидит "чрезвычайного заседания Европейского совета".

"Если лидеры одобрят рекомендации Т.Мэй и если на следующей неделе их одобрит Палата общин, мы доработаем и официально оформим решение о продлении (срока Brexit) в письменной процедуре", - сказал Д.Туск.

Вместе с тем он отметил, что в случае необходимости он "немедленно" предложит членам ЕС встретиться на следующей неделе в Брюсселе.

Ранее Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос лидеры стран ЕС рассмотрят на саммите на этой неделе.

Теги: #великобритания #ес #предложение #оценка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 20.03.2019
Порошенко сообщил, что обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против РФ

Порошенко сообщил, что обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против РФ

15:50 20.03.2019
Посол Великобритании призывает Раду разрешить прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности

Посол Великобритании призывает Раду разрешить прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности

13:11 20.03.2019
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

14:09 19.03.2019
В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание вблизи штаб-квартиры ЕС

В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание вблизи штаб-квартиры ЕС

18:45 18.03.2019
Британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения о выходе

Британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения о выходе

18:22 18.03.2019
Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

16:02 18.03.2019
Анонимные компании из офшоров владеют британской недвижимостью на $132 млрд

Анонимные компании из офшоров владеют британской недвижимостью на $132 млрд

15:38 18.03.2019
Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

13:43 18.03.2019
Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

Порошенко поднимет вопрос проекта энергомоста Украина-ЕС на встречах с руководством Евросоюза 20 марта

13:35 18.03.2019
Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

Украина ставит целью строительство ХАЭС-3-4, сокращение доли ядерного топлива из РФ, производство своего топлива из своего урана и атомный энергомост в ЕС – Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп не видит проблем в обнародовании доклада спецпрокурора Мюллера

Большинство британцев назвали процесс Brexit унижением для страны - опрос

В СБУ ожидают от РФ соблюдения Женевской конвенции по отношению ее сотрудников, захваченных в районе Керченского пролива

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

Умер известный украинский телеоператор Юрий Жуков

Власти Харькова просят горожан не волноваться из-за проверок полицией законности получения ими матпомощи

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

САП готовит отказ от обвинения Омеляна в суде из-за отмены нормы УК о незаконном обогащении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА