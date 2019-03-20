Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

Трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду с полуночи по состоянию на 18:00.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook, всего с начала текущих суток боевики семь раз обстреляли позиции украинских защитников, пять раз применив вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями и потратив при этом 39 мин калибров 120 и 82 мм.

"В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

В частности, боевики открывали огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи с.Лебединское Волновахского района, из снайперского оружия - в районе г.Марьинка Донецкой области.

У пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области боевики дважды вели обстрел из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов. Из минометов 82-го калибра они обстреливали украинские позиции вблизи сел Песчаное и Старый Айдар Станично-Луганского района Луганской области, из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП- 1 - в районе а с.Троицкое Попаснянского района Луганской области.