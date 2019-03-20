СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 11 российских издательств, в том числе ООО "Издательство"Эксмо", "Издательство АСТ", ЗАО "Книжный мир" (все - Москва).

Решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" введено в действие в среду указом президента Украины Петра Порошенко (№82/2019).

В санкционный список также включены ООО "Издательство "Вече", ООО "Издательство Центрполиграф", "Издательство Яуза" и ООО "Яуза-пресс", ООО "Рексофт", "Лабиринт.Ру", ООО "ЛитРес" (все - Москва), ООО "Издательский дом Питер" (Санкт-Петербург).

В числе введенных сроком на три года санкций в отношении восьми издательств – ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, и другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленных законом.

В отношении трех издательств - "ЛитРес", "Лабиринт.Ру" и "Рексофт" санкции включают ограничение торговых операций и запрет предоставления интернет-провайдерами услуг по доступу пользователей к интернет ресурсам (соответственно litres.ru, labirint.ru и ozon.ru).