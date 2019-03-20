События

18:09 20.03.2019

СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

1 мин читать
СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 11 российских издательств, в том числе ООО "Издательство"Эксмо", "Издательство АСТ", ЗАО "Книжный мир" (все - Москва).

Решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" введено в действие в среду указом президента Украины Петра Порошенко (№82/2019).

В санкционный список также включены ООО "Издательство "Вече", ООО "Издательство Центрполиграф", "Издательство Яуза" и ООО "Яуза-пресс", ООО "Рексофт", "Лабиринт.Ру", ООО "ЛитРес" (все - Москва), ООО "Издательский дом Питер" (Санкт-Петербург).

В числе введенных сроком на три года санкций в отношении восьми издательств – ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, и другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленных законом.

В отношении трех издательств - "ЛитРес", "Лабиринт.Ру" и "Рексофт" санкции включают ограничение торговых операций и запрет предоставления интернет-провайдерами услуг по доступу пользователей к интернет ресурсам (соответственно litres.ru, labirint.ru и ozon.ru).

Теги: #снбо #рф #санкции #издательства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 20.03.2019
СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

18:26 20.03.2019
СНБО продлил и ужесточил санкции по отношению к "Яндексу"

СНБО продлил и ужесточил санкции по отношению к "Яндексу"

18:23 20.03.2019
В санкционный список СНБО попали компании, связанные с деятельностью "Крымского титана"

В санкционный список СНБО попали компании, связанные с деятельностью "Крымского титана"

18:15 20.03.2019
СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

17:36 20.03.2019
Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

17:08 20.03.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

14:48 20.03.2019
Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

10:31 20.03.2019
В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

15:54 19.03.2019
Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

11:18 19.03.2019
Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

Умер известный украинский телеоператор Юрий Жуков

Власти Харькова просят горожан не волноваться из-за проверок полицией законности получения ими матпомощи

САП готовит отказ от обвинения Омеляна в суде из-за отмены нормы УК о незаконном обогащении

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

Экс-лидера боснийских сербов Караджича приговорили в Гааге к пожизненному заключению

Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

Посол Великобритании призывает Раду разрешить прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА