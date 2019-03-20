События

17:34 20.03.2019

Умер известный украинский телеоператор Юрий Жуков

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 Ушел из жизни известный украинский оператор телевидения Юрий Жуков, сообщили его родственники.

"Мой дорогой и любимый папуля ушел из жизни: пусть земля будет пухом и мы будем вечно помнить тебя", - известила друзей в соцсети Facebook его дочь Юлия Жукова.

Ю.Жуков родился 8 сентября 1944 года, умер 19 марта 2019 года. Как сообщила его дочь агентству "Интерфакс-Украина", ее отец будет похоронен в четверг на гражданском кладбище Гиват Бренер в Израиле.

Ю.Жуков работал оператором в Гостелерадио УССР, Республиканском телевидении, в Национальной телекомпании Украины, Администрации президента в бытность главы государства Леонида Кучмы. В последние годы Ю.Жуков жил с семьей в Израиле.

Теги: #телевидение #жуков #смерть #оператор
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