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17:31 20.03.2019

Власти Харькова просят горожан не волноваться из-за проверок полицией законности получения ими матпомощи

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Власти Харькова просят горожан не волноваться из-за проверок полицией законности получения ими матпомощи

 Заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан просит горожан спокойно относиться к проверке законности предоставления материальной помощи, которую проводят сотрудники полиции.

"Я обращаюсь к жителям города с просьбой не волноваться и спокойно воспринимать ситуацию, если к вам в дверь позвонят, представятся сотрудниками полиции и попросят ответить на вопрос, получали ли вы материальную помощь от горсовета или писали заявление на ее оказание... Большая просьба – ответить на вопросы, которые вам зададут, объяснить, каким образом и к кому вы обратились за материальной помощью, и в связи с чем у вас была такая необходимость", - цитирует С.Горбунову-Рубан пресс-служба Харьковского горсовета в среду.

Чиновница пояснила, что полиция проверяет порядок выдачи материальной помощи в Харькове, чтобы убедиться, что она не является подкупом избирателей в связи с проведением избирательной кампании, аналогичные проверки сейчас проводят по всей стране.

По словам С.Горбуновой-Рубан, в этом году на имя городского головы Геннадия Кернеса и в горсовет поступило более 3 тыс. заявлений на предоставление материальной помощи, и почти 1 тыс. человек уже ее получила. В прошлом году в виде матпомощи харьковчанам было выдано 36 млн грн.

"Эта программа работает в Харькове 20 лет. К нам обращаются семьи с тяжелобольными детьми, онкобольные, многодетные и малоимущие семьи, а также люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях", - сказала С,Горбунова-Рубан.

Она отметила, что получить эту матпомощь не так уж просто – для этого должны быть основания, подтвержденные документами. Люди должны предоставить справки о доходах, о составе семьи, о состоянии здоровья и т.д.

"Все это тщательно проверяется и контролируется, поэтому ни о каком подкупе с нашей стороны не может быть речи. Но такая проверка должна пройти, поэтому я прошу харьковчан ответить на все вопросы полиции, а сотрудников правоохранительных органов - быть деликатными, вежливыми, спокойными, и вам на все ответят", - попросила заммэра Харькова.

Теги: #матпомощь #проверки #харьков #горсовет
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