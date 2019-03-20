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16:51 20.03.2019

САП готовит отказ от обвинения Омеляна в суде из-за отмены нормы УК о незаконном обогащении

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САП готовит отказ от обвинения Омеляна в суде из-за отмены нормы УК о незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовит постановление об отказе от обвинения в суде министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

Как рассказал руководитель САП Назар Холодницкий на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, за период существования в статьи Уголовного кодексе "незаконное обогащение" было открыто более 100 уголовных производств, а на момент принятия решения Конституционным судом Украины о неконституционности этой статьи, оставалось 65 уголовных производств и 4 производства на тот момент были направлены в суд с обвинительными актами. Среди направленных в суд было и дело в отношении министра В.Омеляна.

"Дело по Омеляну фактически было направлено в суд за два дня до принятия КС решения... Рассмотрение дела назначено на 3 апреля, и у прокурора нет никакого другого выхода, учитывая то, что статья недействительна, мы готовим постановлении об отказе от обвинения в связи с фактической декриминализацией преступления, в котором его обвиняют", - сообщил Н.Холодницкий.

По его словам, такой же отказ от обвинения будет и в остальных направленных в суд делах по этой статье.

Теги: #омелян #незаконное_обогащение #сап #холодницкий
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