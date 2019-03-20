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15:50 20.03.2019

Посол Великобритании призывает Раду разрешить прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности

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Посол Великобритании призывает Раду разрешить прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности

 Великобритания призывает депутатов Верховной Рады Украины принять поправки в закон о противоминной деятельности, позволив прямое донорское финансирование организаций, занимающихся противоминной деятельностью.

"Вся работа под угрозой срыва, если Верховная Рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании", - написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" в среду.

По ее словам, международное сообщество приветствовало принятие этого закона, но также выразило обеспокоенность по поводу того, что закон исключает возможность прямого донорского финансирования исполнителей.

"В частности это означает, что теперь наши деньги должны идти прямо в госбюджет, и мы потеряем контроль и надзор над тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков. Мы всегда четко заявляли, что для нас это "красная линия", ведь как доноры мы просто не можем перечислять деньги напрямую в госбюджет любой страны, где мы работаем", - пояснила Дж.Гоф.

В последние месяцы послы ведущих стран-доноров обращались к народным депутатам Украины с просьбой принять изменение, чтобы продолжить гуманитарную работу.

"Пока наши усилия напрасны. Соединенное Королевство готово поддержать развитие главных гуманитарных организаций по разминированию, согласно этому закону, но только при условии прямого донорского финансирования операторов противоминной деятельности. Попытки принять поправки в очередной раз проваливаются без внятного объяснения. Поэтому можно только предполагать, почему", - отметила дипломат.

Она пригрозила, что если не удастся убедить украинских парламентариев внести правки в этот закон в течение следующих недель, доноры будут вынуждены принять жесткие решения.

Великобритания среди прочих является донором шотландской организации Halo Trust, которая занимается проектами по разминированию в Украине с 2016 года. Так работники Halo Trust очистили от мин и боеприпасов территорию общей площадью 2,5 млн кв. м.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине (№9080-1).

Теги: #великобритания #оос #закон #рада #разминирование #доноры #финансирование
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