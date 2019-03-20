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14:53 20.03.2019

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

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КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

 Большая палата Конституционного суда (КС) отказала в открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно конституционности закона, которым предусмотрен механизм смены подчиненности религиозных общин.

Как сообщается на сайте КС, определением Большой палаты отказано в открытии конституционного производства по закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций с статусом юридического лица".

Как сообщалось, 8 февраля в КС поступило конституционное представление 47 народных депутатов, которые предлагали признать несоответствующим Основному закону принятый в январе закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" (№2673–VІІІ).

Нардепы, в частности, просили открыть конституционное производство по данному представлению, признать его неотложным и рассмотреть в месячный срок.

Конституционное представление подписали в основном депутаты от фракции "Оппозиционный блок" (в том числе ее глава Вадим Новинский), от группы "Видродження" (Антон Кисе, Виталий Барвиненко) и внефракционные (Владимир Литвин, исключенный из "Оппоблока" Юрий Бойко).

Соответствующий законопроект (№4128-д) был поддержан 229 голосами парламентариев 17 января 2019 года. Президент Украины П.Порошенко подписал закон 28 января.

Теги: #конституционный_суд #церковь #закон
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