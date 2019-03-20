События

14:48 20.03.2019

Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

1 мин читать
Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что появление турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 выводит украинскую беспилотную авиацию на новый уровень.

"Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

По его данным, этот беспилотник, стартовав с аэродрома в г.Староконстантинов (Хмельницкая обл.), "выполнил боевое задание, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне".

Теги: #снбо #турчинов #bayraktar
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:12 20.03.2019
Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

11:18 19.03.2019
Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

15:59 16.03.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов

08:52 14.03.2019
Турчинов поздравил украинских военнослужащих с Днем добровольца

Турчинов поздравил украинских военнослужащих с Днем добровольца

15:01 12.03.2019
Порошенко поручил новому замсекретаря СНБО усилить взаимодействие с НАТО и бороться с коррупцией в ОПК

Порошенко поручил новому замсекретаря СНБО усилить взаимодействие с НАТО и бороться с коррупцией в ОПК

14:41 12.03.2019
Замсекретаря СНБО Кривонос: Подлые крысы, которые пытались разворовать армию, будут наказаны

Замсекретаря СНБО Кривонос: Подлые крысы, которые пытались разворовать армию, будут наказаны

14:22 12.03.2019
Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

14:18 12.03.2019
Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

13:58 12.03.2019
Должность заместителя секретаря СНБО может занять экс-кандидат в президенты Кривонос - источник

Должность заместителя секретаря СНБО может занять экс-кандидат в президенты Кривонос - источник

12:15 12.03.2019
Порошенко анонсировал назначение в СНБО главы комиссии по ОПК и ВТС

Порошенко анонсировал назначение в СНБО главы комиссии по ОПК и ВТС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду -

В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева сработало самодельное взрывное устройство

ПОСЛЕДНЕЕ

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду -

В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева сработало самодельное взрывное устройство

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Вышинский сказал, что вопрос обмена его не интересует

Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили гражданина США, разыскиваемого Интерполом

В США прошло открытие программы развития женского партнерства и демократического лидерства Украина-США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА