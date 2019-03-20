Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что появление турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 выводит украинскую беспилотную авиацию на новый уровень.

"Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

По его данным, этот беспилотник, стартовав с аэродрома в г.Староконстантинов (Хмельницкая обл.), "выполнил боевое задание, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне".