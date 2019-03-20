Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

Представители отдельных районов Луганской области (ОРЛО) в среду передали 60 осужденных с оккупированной территории для продолжения отбывания наказания на подконтрольной украинской власти территории, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 60 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала омбудсмен на странице в Фейсбуке.

По ее данным, среди этих 60 человек четверо, в том числе одна женщина, более 9 лет находились в пенитенциарных учреждениях без решения суда, то есть, их вина не была доказана в законном порядке.

Л.Денисова проанонсировала следующий визит в Луганскую область с целью забрать еще 60 заключенных на конец апреля.

Она также напомнила, что в феврале забрали 33 осужденных, а декабре 2018 года - 42.

"За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания", - приводит цифры омбудсмен.

Л.Денисова сообщила, что обсудила вопрос о возможности передачи осужденных, адрес регистрации которых на территории неподконтрольной украинскому правительству или на территории временно оккупированного Крыма. Также она акцентировала внимание на то, чтобы было рассмотрено прежде всего обращения граждан, направленные ей как уполномоченному по правам человека в Украине.