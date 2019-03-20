Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова удовлетворена решением Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда о передаче на рассмотрение объединенной палаты Верховного суда вопроса о законности задержания руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и планирует прибыть на судебное заседание в Киев, если позволит график.

"Рассмотрение объединенной коллегией всегда поднимает градус объективности и справедливости. Поэтому мне кажется, что сегодняшний результат – это действительно правильный, хороший (результат), заслуживающий положительной оценки", - сказала она журналистам по окончании заседания", - сказала Т.Москалькова в среду в Киеве после заседания суда.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, планирует ли она приехать на заседание суда, российский омбудсмен сказала: "Если это будет 26 марта (дата предварительного рассмотрения дела К.Вышинского по существу – ИФ), то у меня на это время запланирована другая командировка. Если будет другая дата, и у меня будет снято ограничение на въезд... если у меня будет возможность, то я постараюсь присутствовать, так как это очень важно".

Ранее в этот день коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда передала на рассмотрение Объединенной палате Кассационного суда в составе Верховного суда ходатайство защиты руководителя "РИА Новости-Украина" К.Вышинского на незаконность задержания.

Ранее адвокат К.Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его подзащитного 14 марта этапировали в Киев из Херсона для участия 20 марта в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по жалобе на незаконность задержания К.Вышинского в мае 2018 года.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.