События

13:58 20.03.2019

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

2 мин читать
Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова удовлетворена решением Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда о передаче на рассмотрение объединенной палаты Верховного суда вопроса о законности задержания руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и планирует прибыть на судебное заседание в Киев, если позволит график.

"Рассмотрение объединенной коллегией всегда поднимает градус объективности и справедливости. Поэтому мне кажется, что сегодняшний результат – это действительно правильный, хороший (результат), заслуживающий положительной оценки", - сказала она журналистам по окончании заседания", - сказала Т.Москалькова в среду в Киеве после заседания суда.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, планирует ли она приехать на заседание суда, российский омбудсмен сказала: "Если это будет 26 марта (дата предварительного рассмотрения дела К.Вышинского по существу – ИФ), то у меня на это время запланирована другая командировка. Если будет другая дата, и у меня будет снято ограничение на въезд... если у меня будет возможность, то я постараюсь присутствовать, так как это очень важно".

Ранее в этот день коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда передала на рассмотрение Объединенной палате Кассационного суда в составе Верховного суда ходатайство защиты руководителя "РИА Новости-Украина" К.Вышинского на незаконность задержания.

Ранее адвокат К.Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его подзащитного 14 марта этапировали в Киев из Херсона для участия 20 марта в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по жалобе на незаконность задержания К.Вышинского в мае 2018 года.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Теги: #вышинский #суд #москалькова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 20.03.2019
Вышинский сказал, что вопрос обмена его не интересует

Вышинский сказал, что вопрос обмена его не интересует

10:39 20.03.2019
Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

04:36 20.03.2019
Суд запретил шапито с животными в Киеве

Суд запретил шапито с животными в Киеве

00:18 20.03.2019
Суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

19:15 19.03.2019
Суд подтвердил правомерность претензий ФНС к липецкой фабрике "Рошен" на 362 млн руб

Суд подтвердил правомерность претензий ФНС к липецкой фабрике "Рошен" на 362 млн руб

18:05 19.03.2019
Вышинский не жаловался на условия содержания в Лукьяновском СИЗО - Денисова

Вышинский не жаловался на условия содержания в Лукьяновском СИЗО - Денисова

17:59 19.03.2019
Группа инвесторов из 19 стран подала в суд на Danske, требуя возместить ущерб в $475 млн

Группа инвесторов из 19 стран подала в суд на Danske, требуя возместить ущерб в $475 млн

16:17 18.03.2019
Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

09:20 18.03.2019
Вилкул: После перезагрузки власти политические узники выйдут на свободу

Вилкул: После перезагрузки власти политические узники выйдут на свободу

04:42 16.03.2019
Судья "Верховного суда ДНР" заочно приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Судья "Верховного суда ДНР" заочно приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду -

В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева сработало самодельное взрывное устройство

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили гражданина США, разыскиваемого Интерполом

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду -

В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева сработало самодельное взрывное устройство

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили гражданина США, разыскиваемого Интерполом

В США прошло открытие программы развития женского партнерства и демократического лидерства Украина-США

Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный

Трамп встретится с лидерами нескольких островных государств Карибского бассейна

Минтранс США просит проверить процесс сертификации Boeing 737-MAX 8

Прокуратура через суд вернула в собственность громады Харькова рекреационный участок стоимостью более 63,6 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА