Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду

Незаконные вооруженные формирования с полуночи в среду осуществили три обстрела позиций операции объединенных сил, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает сайт Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы три вражеских обстрела, один из них с применением миномета. (…) В результате этих вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава ООС получили ранения. Их направили в военные госпитали и оказали неотложную медицинскую помощь", - говорится в сообщении Минобороны.

Противник совершил огневые провокации в районах н.п. Лебединское, Марьинка и Новолуганское. В частности, в 2.16 боевики открыли огонь из танковых, противотанковых и автоматических гранатометов, а также из стрелкового оружия на подступах к с.Лебединское. Обстрел длился полчаса. Украинские военные применили в ответ стрелковое оружие.

В 10.00 НВФ осуществили несколько выстрелов из стрелкового оружия в сторону защитников Марьинки, а в 10.35 – выпустили три мины калибра 120 мм по украинским позициям возле села Новолуганское. В ответ украинские военные применили огонь из гранатометов.