События

13:56 20.03.2019

Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду -

1 мин читать
Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду -

 Незаконные вооруженные формирования с полуночи в среду осуществили три обстрела позиций операции объединенных сил, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает сайт Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы три вражеских обстрела, один из них с применением миномета. (…) В результате этих вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава ООС получили ранения. Их направили в военные госпитали и оказали неотложную медицинскую помощь", - говорится в сообщении Минобороны.

Противник совершил огневые провокации в районах н.п. Лебединское, Марьинка и Новолуганское. В частности, в 2.16 боевики открыли огонь из танковых, противотанковых и автоматических гранатометов, а также из стрелкового оружия на подступах к с.Лебединское. Обстрел длился полчаса. Украинские военные применили в ответ стрелковое оружие.

В 10.00 НВФ осуществили несколько выстрелов из стрелкового оружия в сторону защитников Марьинки, а в 10.35 – выпустили три мины калибра 120 мм по украинским позициям возле села Новолуганское. В ответ украинские военные применили огонь из гранатометов.

Теги: #оос #минобороны #раненые
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:12 20.03.2019
Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

07:14 20.03.2019
Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный

Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный

15:53 19.03.2019
На Донбассе сбит самодельный ударный БПЛА боевиков – ООС

На Донбассе сбит самодельный ударный БПЛА боевиков – ООС

14:26 19.03.2019
Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

07:08 19.03.2019
За минувшие сутки погиб боец ВСУ вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки погиб боец ВСУ вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

18:14 18.03.2019
Боец ВСУ погиб с начала суток на Донбассе вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Боец ВСУ погиб с начала суток на Донбассе вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

15:19 18.03.2019
До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

14:33 18.03.2019
Украинские военные сбили беспилотник противника на Авдеевском направлении

Украинские военные сбили беспилотник противника на Авдеевском направлении

12:42 18.03.2019
Боевики с начала суток в понедельник осуществили два обстрела позиций ООС, погиб украинский военный – Минобороны

Боевики с начала суток в понедельник осуществили два обстрела позиций ООС, погиб украинский военный – Минобороны

07:17 18.03.2019
Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева сработало самодельное взрывное устройство

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили гражданина США, разыскиваемого Интерполом

ПОСЛЕДНЕЕ

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева сработало самодельное взрывное устройство

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Вышинский сказал, что вопрос обмена его не интересует

Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили гражданина США, разыскиваемого Интерполом

В США прошло открытие программы развития женского партнерства и демократического лидерства Украина-США

Трамп встретится с лидерами нескольких островных государств Карибского бассейна

Минтранс США просит проверить процесс сертификации Boeing 737-MAX 8

Суд запретил шапито с животными в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА