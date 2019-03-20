В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева сработало самодельное взрывное устройство

Причиной взрыва в подъезде многоэтажного жилого дома на ул.Сулеймана Стальского в Днепровском районе столицы, по предварительной информации, стало самодельное взрывное устройство, полиция открыла уголовное производство по двум статьям.

"После тщательного осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств взрывотехники предположили, что было применено самодельное взрывное устройство, назначена экспертиза", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева в среду.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) и по ст.263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полицейские продолжают розыск причастных к взрыву.

Как сообщалось, вечером 19 марта во втором подъезде дома на ул.Сулеймана Стальского в Днепровском районе Киева прогремел взрыв. В результате мужчина, который находился неподалеку, получил баротравму, его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.