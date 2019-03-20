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08:41 20.03.2019

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили гражданина США, разыскиваемого Интерполом

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В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили гражданина США, разыскиваемого Интерполом

Пограничники в аэропорту "Борисполь" разоблачили иностранца, находился в международном розыске, сообщила пресс-служба контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Мужчина направлялся в Украину с частной целью. При осуществлении мероприятий пограничного контроля на личность состоялось срабатывание базы данных Интерпола с задачей - арест. Гражданин США прибыл рейсом из Дубай. Как выяснилось, лицо разыскивали правоохранительные органы Нидерландов", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанного передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий. Также проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.

Теги: #борисполь #украина #задержание #иностранец
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Интерфакс-Украина
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