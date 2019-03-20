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08:07 20.03.2019

В США прошло открытие программы развития женского партнерства и демократического лидерства Украина-США

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В Вашингтоне прошло открытие программы по развитию женского партнерства и демократического лидерства Украина-США "Украинки для мира", сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Созданная программа призвана привлечь лучшие американские практики и опыт для расширения участия украинских женщин-лидеров. В частности, представительниц органов государственного и местного самоуправления, бизнеса и общественного сектора в принятии решений на государственном и на местном уровнях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, партнером мероприятия стал американо-украинский деловой совет.

В мероприятии также приняли участие посол Украины в США Валерий Чалый, который выступил с приветственным словом к гостям. Также гостями мероприятия в посольстве стали первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова, заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, а также заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Нариман Джелялов.

Теги: #лидерство #сша #программа #украина
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