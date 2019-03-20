Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный

Боевики незаконных вооруженных формирований семь раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями, и потратил 51 мину калибров 120 и 82 мм. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. В результате обстрела один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили шесть обстрелов украинских позиций дважды - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи с.Новоалександровка, дважды - из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе н.п. Крымское, из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Новолуганское, из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи пгт. Новотошковское.

Отмечается, что Объединенные силы давали ответ на обстрелы противника, уничтожив при этом трех и ранив еще трех боевиков. Кроме того, огнем с противотанкового ракетного комплекса украинские военнослужащие уничтожили одну единицу военной автомобильной техники боевиков.

"С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - подытожили в штабе ООС.

В штабе отметили, что в настоящее время уточняются потери боевиков.