События

05:37 20.03.2019

Минтранс США просит проверить процесс сертификации Boeing 737-MAX 8

2 мин читать

Министр транспорта США Элейн Чао просит генерального инспектора при министерстве изучить процесс получения сертификации Boeing 737-MAX 8 после двух авиакатастроф с самолетами этого типа.

"Безопасность является главным приоритетом департамента, и все мы опечалены гибелью людей в результате недавних аварий с участием двух самолетов Boeing 737-MAX 8 в Индонезии и Эфиопии. (...) Для информирования департамента с целью принятия решений и понимания общественностью, а также для оказания помощи Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) в осуществлении процедур обеспечения безопасности, я хотела бы подтвердить свою просьбу о том, чтобы управление генерального инспектора провело ревизию для составления объективной и подробной фактической истории деятельности, которая привела к сертификации самолета Boeing 737-MAX 8", - следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Уточняется, что изменения в сертификации были запрошены корпорацией Boeing для данной модели в 2012 году, при этом документы были получены в 2017 году.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Она стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Теги: #сертификация #сша #боинг #проверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:15 19.03.2019
Вашингтон готов к заключению торгового соглашения с Британией после Brexit

Вашингтон готов к заключению торгового соглашения с Британией после Brexit

10:14 19.03.2019
На Донбассе мира не будет, пока Россия не прекратит нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины – представительство США в ОБСЕ

На Донбассе мира не будет, пока Россия не прекратит нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины – представительство США в ОБСЕ

08:45 19.03.2019
Германия запускает аукцион на строительство мобильной сети 5G

Германия запускает аукцион на строительство мобильной сети 5G

08:04 19.03.2019
Бразилия и США договорились о запуске американских ракет с космодрома Алкантара

Бразилия и США договорились о запуске американских ракет с космодрома Алкантара

07:25 19.03.2019
Трамп пожертвовал $100 тыс. из своей зарплаты министерству национальной безопасности США

Трамп пожертвовал $100 тыс. из своей зарплаты министерству национальной безопасности США

06:35 19.03.2019
Спецпредставитель США по КНДР обсудит вопрос денуклеаризации с партнерами из Великобритании, Франции и Германии

Спецпредставитель США по КНДР обсудит вопрос денуклеаризации с партнерами из Великобритании, Франции и Германии

01:14 19.03.2019
В Пентагоне нацелены направить из бюджета почти $23 млрд на военную разведку

В Пентагоне нацелены направить из бюджета почти $23 млрд на военную разведку

17:35 18.03.2019
Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых систем, это возможно - Волкер

Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых систем, это возможно - Волкер

17:08 18.03.2019
Волкер исключает силовой вариант возвращения аннексированного Крыма Украине

Волкер исключает силовой вариант возвращения аннексированного Крыма Украине

16:49 18.03.2019
Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар на лесном массиве в Одесской области ликвидирован

Пожар на лесном массиве в Одесской области локализован на 20 га, камыш на 30 га продолжает гореть – ГСЧС

Боевики во вторник 4 раза нарушили перемирие в зоне ООС – штаб

Украинскому военнопленному моряку Сороке сделали операцию, извлекли осколки и сшили сухожилия – Денисова

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд запретил шапито с животными в Киеве

Прокуратура через суд вернула в собственность громады Харькова рекреационный участок стоимостью более 63,6 млн грн

Частично перекрыто движение на путепроводе на пересечении Броварского проспекта

Касым-Жомарт Токаев вступит в должность президента Казахстана

Суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Пожар на лесном массиве в Одесской области ликвидирован

В Черновицкой области произошло ДТП, погиб один человек и трое пострадали

В Тегеране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту

Трамп не исключил введения более серьезных санкций против Венесуэлы

Любое затягивание процесса Brexit обойдется ЕС расходами – Барнье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА