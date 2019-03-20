Суд запретил шапито с животными в Киеве

Окружной административный суд подтвердил законность решения Киевской городской государственной администрации о запрете в Киеве передвижных цирков с животными, сообщил активист зоозащитной инициативы UAnimals.

"Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - написал Александр Тодарчук в Facebook.

9 ноября 2017 года Киевский городской совет принял решение о запрете передвижных цирков с животными.